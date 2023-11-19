أمطار غزيرة بالشرقية والمحافظة ترفع الطوارئ (فيديو وصور)

شهدت معظم مدن محافظة الشرقية سقوط أمطار غزيرة، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

الشرقية تغرق في المياه



جاء ذلك بعدما تعرضت مراكز ومدن محافظة الشرقية أمس الجمعة، لموجة من الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة، وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

أمطار غزيرة بالشرقية،فيتو

تعليمات المحافظ



وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار، كما قرر الدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة تشغيل بالوعات مياه الأمطار لتصريف المياه بها في فترة وجيزة، لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.

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سلامة الأعمدة



كما أكد المحافظ على مسؤولي شركة الكهرباء، بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة، وعدم وجود أسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

أمطار غزيرة بالشرقية،فيتو

توخي الحذر

وناشد المحافظ مواطني الشرقية، بضرورة توخي الحذر في تلك الأجواء غير الطبيعية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم وضع سيارتهم أسفلها.



فرق طوارئ

كما شدد المحافظ على مديريات الخدمات، بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع في وقت الأزمات والكوارث، ووضع خطة لإخلاء المواطنين من الأماكن المتضررة من الأمطار وتجهيز معسكرات إيواء في حالات الطوارئ

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية غدا، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على وسط وشمال سيناء.

تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على " العلمين، الضبعة، الاسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ" واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى "شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

أمطار غزيرة بالشرقية،فيتو

وتسقط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على "السلوم وأجزاء من مطروح، جنوب البحيرة والدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية" تمتد مساء إلى"القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس"

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على " الفيوم، بنى سويف، خليج السويس، جنوب سيناء" وأمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

أمطار غزيرة بالشرقية،فيتو

حالة الطقس غدا

كما حذرت من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية مما تؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية وتكاثر السحب المتخفضة وسقوط أمطار رعدية.

وتصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 3:5 متر

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