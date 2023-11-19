انطلاق اليوم الأول للبرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي" بدمياط

في ضوء التحول الرقمي

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، انطلاق أول أيام البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي يتم تنفيذه على مدار ٣ أيام، بمركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنمية روح الولاء والانتماء، وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل علي غرس الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.





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وتفقد "وكيل الوزارة" قاعات التدريب المختلفة مؤكدا على الدور الهام للمتدربين فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوازرة التربية والتعليم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف أن البرنامج يشتمل على تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وناقش "وكيل الوزارة" المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم فى نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير؛ لتوعيتهم بإسهامات الدولة.

وكيل الوزارة يتابع البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"

واستمع "وكيل الوزارة" الي آراء بعض المتدربين، حيث أكدوا أهمية هذا البرنامج في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة من خلال منحهم المعلومات الصحيحة والموثقة.

ووجه "علي عبد الرؤوف" الشكر والتقدير لإدارة التدريب بديوان المديرية بقيادة مها بدوي ومركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة بقيادة د. مسعد الزيني ولجميع المدربين المشاركين فى البرنامج، والذي تتضمن مديري المدارس، ومعلم واحد وإخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين.

وأشار "وكيل الوزارة" أن البرنامج التدريبي يتضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني فيركز على "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".

ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلي وبعدي)، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.