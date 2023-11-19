الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث

محافظ قنا يتابع جاهزية
محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات وقدرتها،فيتو

 عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الحالة الفنية وصلاحية المعدات بوحدات الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتأكد من جاهزية هذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية ومسئولى المرور، والحماية المدنية، والإسعاف.

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حيث استعرض محافظ قنا تقريرا مفصلا، مُوضحا به عدد المعدات بكل وحدة إدارية ونوعيتها، والحالة الفنية لكل مُعدة، وعدد المعدات الصالحة والمُعطلة،  وموقف المعدات المُعطلة من التكهين، ومدي جاهزية أماكن الإخلاء والإغاثة، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة فنية قامت بالمرور علي مقار الحملات الميكانيكية للوحدات الإدارية للتأكد من صلاحية المعدات وكفائتها.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات المُعطلة، وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بشكل دائم،  مؤكدا علي أهمية التدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة ومسئولية تقع علي عاتقنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيّرات مناخية يترتب عليها حدوث كوارث وأزمات طبيعية تهدد حياة المواطنين.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا محمد صلاح أبو كريشة

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