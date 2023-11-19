نواب: الحكومة تتحمل مسئولية مخالفات البناء ولا حل بدون تيسير تراخيص البناء

قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب. : إن القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، هو السبب فى ارتكاب المواطنين مخالفات بناء لاسيما فى القرى، مشيرا إلى أن ذلك القانون يشترط وجود مخططات تفصيلية وأحوزة عمرانية، فى حين لم تعد الحكومة تلك الأحوزة والمخططات، وبالتالى لم يستطع المواطن البناء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

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وأضاف: "50% من الكتل السكنية القديمة لم يتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية الخاصة بها بعد مرور 15 سنة من صدور القانون".

وتابع عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة يعالج عرض ولا يعالج مرض.

وأضاف، أن الحكومة تتحمل المسئولية فى ارتكاب مخالفات البناء، التى تسببت فى تحمل الشرطة المصرية أعباء مواجهة تلك الجرائم.

وأكد، انه لا يمكن حل تلك القضية بدون الإسراع فى صدور تراخيص البناء بشكل ميسر.

القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

وقال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا واستثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع

وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية

وتابع النائب أيمن أبو العلا،: لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.

وشدد أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.

فيما لفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.

من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.

وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.

وقال "أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام".

من جانبه أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الحاجة إلى قوة بشرية في المحليات لتطبيق القانون، وقال "نريد قوة بشرية علشان نخلص".