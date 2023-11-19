استمرار تنظيم الدورات التدريبية بمجال ريادة الأعمال والتثقيف المالي بأسوان (صور)

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتوفير أوجه الدعم والتعاون اللازم لمواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومى والذى أطلقه الرئيس السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالي والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية لريادة الأعمال استمرت على مدار يومين واستهدفت تدريب 50 سيدة وفتاة بقرية بنبان بحرى بمركز دراو.

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أضافت أن الدورة التدريبية تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلًا عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أنه تم أيضًا تنظيم دورة لبرنامج التثقيف المالى استهدفت تدريب عدد 35 سيدة وفتاة من مركز أسوان، لافتة إلى أن الدورة استمرت على مدار خمسة أيام وشملت رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات المتخصصة منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، والتعريف بوسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، بالإضافة إلى توضيح كيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن.

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