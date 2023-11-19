الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

عمل أسوان تنظم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة (صور)

جولة لحصر العمالة
جولة لحصر العمالة الغير منتظمة، فيتو

نظمت مديرية العمل فى أسوان بقيادة فوزى صابر بجولة تفقدية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع مشروع سنابل سونو أسوان، وذلك بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بادرة العمالة غير المنتظمة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاته وزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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وأكد فوزي صابر أن العمال بالمشروع قدموا خالص الشكر للرئيس السيسي على هذا الاهتمام الذي يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة الغير منتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية وتوفير الحماية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة.

أشار إلى أن العمال تقدموا أيضًا بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان لحرصهم على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لكافة أنواع الدعم المتاحة، مؤكدين على أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين في عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

وأضاف أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى استصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو، مشيرًا إلى دور ذلك فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية والصناعية.

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أسوان العماله الثابتة إعانة العمالة الغير منتظمة العمل المشروع

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