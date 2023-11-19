الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

غاز تك توقع على إنشاء محطتي وقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالقليوبية

المهندس عبد الفتاح
المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس غاز تك أثناء التوقيع، فيتو

في إطار التوسع المستمر في البنية التحتية  للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس  شركة غازتك واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية عقدي إنشاء محطتي وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل فى محافظة القليوبية في حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية 

وتقام المحطتان على قطعتى أرض،  مساحة القطعة  الأولى 1248 م2 ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبري الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالي 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 متر2، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز طبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الإسكندرية الزراعي إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالى 700 سيارة في اليوم كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلًا عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مُضيفًا أن هذا الاتفاق يأتي كذلك في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وأن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.

تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي

ومن جانبه أوضح فرحات، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون  مع محافظة القليوبية مثمر في هذا الخصوص وأن   تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي الجديدة تضاف للتسهيلات القائمة داخل المحافظة، وهو ما يؤدى لدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعي بالمحافظة،  حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التي قامت شركة غازتك سابقًا بإنشائها وتشغيلها في محافظة القليوبية (19) محطة.

هذا وتستهدف شركة غازتك تنفيذ خطة موسعة لافتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 350 محطة تنتشر في 26 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات في مصر.

حضر التوقيع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس ياسر مرعي مدير مشروع الشبكات الأرضية والأستاذ محمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات والأستاذ شاكر عمارة مدير الشئون القانونية والأستاذة منال معوض مدير الشئون المالية.
ومن شركة غازتك  اللواء إيهاب حسن منسق التعاون مع الجهات الخارجية، والأستاذخالد ياسين مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد سعيد مدير عام التسويق، والمحاسب خالد السماك مدير عام الوقود السائل والزيوت.

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