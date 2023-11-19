الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

جولة ميدانية لنائبة محافظ أسوان بحي اللوتس للإسراع بإنهاء المشروعات الخدمية (صور)

مشروعات فى اسوان،
مشروعات فى اسوان، فيتو

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولاتها الميدانية لتفقد نسب التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المميز " حى اللوتس" بمنطقة العقاد، للإسراع بمعدلات العمل وتذليل العقبات وتلافى كافة الملاحظات والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، وذلك بمرافقة مسئولى الجهات التنفيذية والشركات المنفذة.

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على تكثيف الجهود لإنهاء اللاند سكيب والتسوية، وأيضًا رفع كفاءة الحدائق العامة بالمشروع وخاصة التى على جانبى المدخل الرئيسى، مع زيادة المسطحات الخضراء وتوفير المقاعد والمظلات المناسبة داخلها، بجانب الاهتمام برى الأشجار وتنسيقها على جانبى الطرق الرئيسية والفرعية، موجهة بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء للبدء فى إجراءات وأعمال رفع مستوى بعض أبراج الضغط العالى،والقيام بأعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة على جانبى الطريق الرئيسي داخل المشروع والانتهاء منها بالكامل.

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 ذلك بجانب الإلتزام بتنفيذ أعمال التمهيد والتسوية وتوحيد المناسيب الخاصة بالطرق والممرات بين العمارات السكنية، فضلًا عن سرعة إعداد تخطيط هندسى لأعمال اللاند سكيب للقطاع السكنى الذى يضم 26 عمارة بالتجمع الثانى وذلك لاعتماده والبدء فى تنفيذه فورًا.

وخلال الجولة كلفت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة الإنتهاء من توصيل الخطوط الرئيسية وكابلات الاتصالات للعمارات السكنية، مع العمل بالتوازى لإعادة الشيء لأصله فى المسارات التى تم الإنتهاء منها، بجانب سرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء حوضين للزهور وتركيب مقاعد ومظلات للانتظار وزراعة أشجار ظل فى المنطقة المحيطة بمسجد الرحمة الذى وصلت نسبة الإنشاء فيه إلى 100%.

كما أعطت نائب المحافظ تعليماتها بزيادة عدد مكبرات الصوت والسماعات بمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات، ومقام على مساحة 600 م2 مع الانتهاء من التشطيبات النهائية لافتتاحه قريبًا والذى سيكون واجهة حضارية لائقة لهذا المشروع السكنى العملاق.

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان تخطيط حى اللوتس مشروع

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