تكريم مصابي وأسر شهداء الواجب الوطني في أسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات تكريم مصابى وأسر شهداء الواجب الوطني من أبناء المحافظة، والذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتعاون مع محافظة أسوان احتفالًا بيوم الشهيد.

وذلك بحضور اللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير الجمعية، وأيضًا الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، واللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والأكاديمية والدينية.

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وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءًا للوطن ليكون تجسيدًا حيًا لآسمى معاني الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذي يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة في المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أي تحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة.

أشار إلى أنه تقدير واعتزازًا من المحافظة لتضحيات الشهداء فقد تم أثناء تنفيذ أكبر مشروع حضاري للتطوير والتجميل وضع النصب التذكاري للشهداء في المكان الذي يليق بهم وبتضحياتهم الغالية وذلك بوسط حديقة درة النيل وبمواجهة مبنى الديوان العام لتظل ذكراهم الخالدة دائمًا معنا في جميع المناسبات والاحتفالات الوطنية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابي وعلى رأس ذلك إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع وغيرها من المنشآت الهامة لنرد بعض الجميل لأبطالنا من شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

أوضح أن مصر حاليًا تشهد تضحيات بأرواح أعز الرجال الأبرار لصد كافة أشكال العنف من قوى الظلام والإرهاب، كما تشهد جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية في جميع قطاعات العمل العام، والجدير بالذكر بأن احتفال جمعية المحاربين القدماء.

قد استهل فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمات عن منزلة الشهيد لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ حنفي محمود، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية القمص أرميا عبادي.

كما أكد على الدور الهام الذي تقوم به جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتوفير كافة السبل للإهتمام بهم، فيما شهدت فعاليات الاحتفال أيضًا تكريم 10 من أسر الشهداء والمصابين، بينما تم عرض فيلم وثائقي باسم "حلم الشهيد".

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير أمن أسوان.