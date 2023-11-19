الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

119 ألف عملية تداول بختام حركة البورصة المصرية اليوم

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

مؤشرات البورصة المصرية،  ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد، بإجمالى عدد عمليات بلغ 119 ألف حركة تداول،  وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة. 

Advertisements

 

مؤشرات، فيتو 

 

نرشح لك: ماذا يحدث في مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الجمعة 10-11-2023

ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع الماضي؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

 

نرشح لك: ارتفاع جديد بسعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يلامس 2960 جنيها لعيار 24

بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مؤشرات البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية مؤشرات البورصة ايجى اكس 30 مؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية ارباح التداول فى البورصة

مواد متعلقة

خبير: ارتفاع مؤشر أقوى 30 شركة بالبورصة المصرية في هذا التوقيت

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

سعر جرام الذهب الآن، اتجاه المؤشر العالمي للمعدن الأصفر مساء اليوم الأحد 19-11-2023

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 21 جهة حكومية

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

صفحة الأهلي تحتفل بتألق الشناوي مع المنتخب بطريقة خاصة (صورة)

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

عصام كامل يكشف عن مصير أسود للاحتلال الإسرائيلي لقرن قادم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية