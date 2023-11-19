الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رفع جلسة النواب، وغدا استكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

مناقشة قانون التصالح
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء 

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة العامة غدا الأثنين، عقب الموافقة على أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة لـ5 مواد إصدار، في الجلسة التي استمرت نحو 7 ساعات.

 

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إتاحة الفرصة أمام أعضاء المجلس، للحديث من حيث المبدأ في مشروع القانون، حيث أكد النواب أهميته في ضبط العمران في مصر، وتقنين أوضاع المخالفين.

Advertisements

 

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.

 

وأشار النائب إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يمنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

 

شروط قبول طلبات تقنين الأوضاع المخالفة

كما يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

التصالح على بعض المخالفات المحظورة بضوابط

وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

      إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

      السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

      إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

      أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

شروط جدية التصالح في مخالفات البناء

      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

      أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

      السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

      سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

      إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

رئيس النواب للأعضاء: الجميع سيتحدث في قانون التصالح علشان دوائرهم

رئيس البرلمان يستجيب لرغبة الأعضاء في استكمال مناقشة قانون التصالح بالجلسة العامة

      السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح التصالح مخالفات البناء النواب

مواد متعلقة

رئيس النواب للأعضاء: الجميع سيتحدث في قانون التصالح علشان دوائرهم

رئيس البرلمان يستجيب لرغبة الأعضاء في استكمال مناقشة قانون التصالح بالجلسة العامة

مطالبات بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية بالتوازى مع التصالح فى المخالفات

رئيس النواب يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية