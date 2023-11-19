الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

غدًا جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

نقابة المحامين 

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

Advertisements

اتحاد شباب محامين مصر

المحامين، وفي وقت سابق عقد اتحاد شباب محامين مصر (الجمهورية الجديدة)، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.

اتحاد شباب المحامين 

وبدأ المحامين، المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ورحب عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، المشرف العام على اتحاد شباب محامين مصر، بجميع الحضور، موجهًا التحية إلى نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، لدعمه الدائم لشباب المحامين، لأنه يدرك أن المعنى الحقيقي للنجاح هو الإصرار على أن يطور المحامي من نفسه، ويتعلم كل ما هو جديد في شتى مجالات الحياة.

 ومن جانبه وجه الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، الشكر إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على دعمه الدائم لشباب المحامين، متابعًا: «فهو لا يتوانى في تذليل العقبات التي تقابل شباب المحامين لعلمه أن الشباب هما مستقبل مهنة المحاماة».

وأوضح رئيس اتحاد شباب محامين مصر، أن شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، عن سعادته لوجوده في مؤتمر شباب محامي الجمهورية، مؤكدًا أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.

وأكد نقيب المحامين، أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وذلك لعودة المقعدين اللذين كانوا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

وشدد عبدالحليم علام، على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان إمكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.

وأوضح نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد نقيب المحامين، على دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء.

وأشاد بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد المحامين العرب الجمهورية الجديدة الحقوق السياسية المحامين العرب المحامين الجدد المحامين النقابة العامة للمحامين جداول نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد حلف اليمين القانونية للمحامين رئيس اتحاد المحامين العرب

الأكثر قراءة

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

منتخب الشباب يتأخر برباعية نظيفة أمام تونس في الشوط الأول

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

صحيفة عبرية تحذر من اقتراب الحرب الإقليمية، وقرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضد لبنان

نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية