الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القومى للبحوث ينضم لعضوية هيئة الأنسو الدولية

رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي للبحوث، فيتو

شارك المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورحسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والوفد المرافق له فى إجتماع الجمعية العمومية لهيئة الأنسو الدولية المنعقد فى مدينة تشانج تشينج بدولة الصين.

وتم إنتخاب المركز القومى للبحوث  لعضوية مجلس إدارة هيئة الانسو فى دورتها الجديدة لإختيار 5 أعضاء من بين 12 عضوًا تقدموا للترشح وتم التصويت السرى على المرشحين وحصل المركز على أعلى عدد من أصوات الأعضاء يليه هيئة الكومساتس الدوليه والتى  يشرف المركز القومى للبحوث بعضويتها أيضًا. 
 

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و ضم الوفد الدكتورأشرف شعلان رئيس المركز الأسبق والرئيس الشرفى لهيئة الكومساتس والدكتور حسام السيد زكريا الأستاذ بالمركز القومي للبحوث  
 

 التعاون العلمى والبحثى بين المركز وبين مؤسسات الهيئة

ومن جانبه أكد الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز- أن إنضام المركز لعضوية مؤسسة الأنسو الدولية إنما يعكس مكانة المركز كأكبر مركز بحثى فى مصر ودول أفريقيا آملا فى مزيد من التعاون العلمى والبحثى بين المركز وبين مؤسسات الهيئة لدفع عجلة التطور والتقدم.

جدير بالذكر أن  هيئة الأنسو تضم  78 مؤسسة علمية ما بين  جامعات ومراكز بحثية وأكاديميات علمية يمثلون 55 دولة على مستوى العالم وقد شارك المركز القومى للبحوث فى تأسيس هيئة الأنسو فى عام 2018 والتى تهدف بالمقام الأول التعاون العلمى بين الهيئات والدول الأعضاء فى مجال البحث العلمى والتطبيقات التكنولوجية بمختلف مجالات التعاون.

وحصل المركز القومي للبحوث على نسبة 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتواجد في القائمة 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مُشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تواجد 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد التقى بالعلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة لعام 2022 خلال شهر أغسطس الماضي، في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلُصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي، وكذلك توطيد العلاقة بين العلماء في كل تخصص بهدف إجراء بحوث مشتركة.

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