الأمطار الغزيرة تضرب مركزي أبو المطامير ورشيد بالبحيرة (فيديو وصور)

شهدت مدينتي رشيد، وأبو المطامير بمحافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة ضربت محافظات وجه بحري مما أدى إلى صعوبة الحركة السير لدى المواطنين داخل الشوارع مع تعرضها لزيادة الطين والوحل بالشوارع، مما دفع إلى سرعة تدخل الجهات التنفيذية بالمحافظة للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه.

حيث قامت المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدميني، بالدفع بمعدات الوحدة المحلية، لرفع تراكمات مياه الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها، وفور سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز ومدينة رشيد.

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قامت المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، برئاسة اللواء محمد عيسى عمار، بالدفع بمعدات الوحدة المحلية للسيطرة على الوضع مع تعرض الشوارع والطرق لسقوط الأمطار الغزيرة على مركز ومدينة أبوالمطامير

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجات الاستعداد داخل الوحدات المحلية واستمرار متابعة أعمال رفع مياه الأمطار من كافة المناطق، ومتابعة كافة الأعمال بشتى القطاعات.