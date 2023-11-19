الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

غدا، صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الديابة بأبوقرقاص بالمنيا

تنظم قافلة طبية بقرية
تنظم قافلة طبية بقرية الديابة بأبوقرقاص بالمنيا، فيتو

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا قافلة طبية علاجية بقرية الديابة بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 20 و21 من نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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