طرح ألف كرتونة غذائية مدعمة وتحرير 8 محاضر مخالفة بـ4 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

Advertisements

وفى هذا السياق، أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى طرح 1000 كرتونة غذائية مدعمة بسعر 100 جنيهًا للكرتونة بقرية داقوف وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط حيث تضم الكرتونة (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاى)، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين فضلًا عن تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز استمرار العمل بالقوافل التموينية المتحركة والثابتة على مستوى قرى المركز لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة، حيث تم طرح 13 طن من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وفي مركزي (ملوي - مطاي) واصلت الوحدات المحلية أعمالها في تنظيم القوافل الثابتة والمتحركة لبيع وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تم طرح كميات من السكر بسعر "27 "جنيها للكيلو بجوار مكتب البريد بحي شرق مدينة ملوي، وفي مركز مطاي نفذت الوحدة المحلية حملة تفتيشية على الأسواق ومنافذ عرض السلع الغذائية حيث شملت قرى ( أبوان ـ منبال ـ حلوة)، وتم تحرير 8 محاضر مخالفة تنوعت ما بين (سلع غير صالحة للاستهلاك ـ بيع بأزيد من السعر المقرر ـ عدم وجود شهادة صحية).