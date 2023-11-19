الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

أرقام نجم منتخب إيطاليا بعد اعتزاله كرة القدم نهائيا

فابيو كوالياريلا،
فابيو كوالياريلا، فيتو

قرر الدولي الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، اعتزال كرة القدم رسميًا وبشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة وحافلة في الملاعب، مثل فيها العديد من الأندية الإيطالية على رأسها يوفنتوس ونابولي وسامبدوريا.

وصرح فابيو كوالياريلا (40 عاما): أنا مجبر على التوقف عن لعب كرة، وكلاعب حر يمكنني الانضمام لأي فريق لكن حالتي البدنية لا تسمح بذلك وليست مقبولة حتى أعود إلى الملاعب من جديد والظهور بشكل مناسب.

وكتب كوالياريلا عبر حسابه الرسمي على ٱنستجرام: أحيانًا الأشياء الجميلة تنتهي، للأسف وصلنا إلى المشهد الأخير من قصة حب طويلة.

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وأضاف النجم الإيطالي المخضرم: الجميع يعلم أنني أردت أن أعيد سامبدوريا إلى مكانه الطبيعي، والعلاقة التي تربطني بالفريق لن تنته، سأواصل دعمي لهذا الفريق الذي يعتبر بيتي الثاني، وسيبقي بابي مفتوحا له دائمًا.

أرقام ومسيرة فابيو كوالياريلا 

وكان فريق سامبدوريا الإيطالي آخر محطات كوالياريلا صاحب الـ40 عاما، قبل أن يعلن اعتزاله لكرة القدم نهائيًا، بعدما لعب للعديد من الأندية أبرزها يوفنتوس وأودينيزي وتورينو ونابولي وسامبدوريا.

وخاض فابيو كوالياريلا 717 مباراة في مشواره الكروي رفقة الأندية التي لعب معها، وسجل 238 هدفا وصنع 62 آخرين.

كما شارك كوالياريلا بقميص منتخب إيطاليا في 29 مباراة دولية، وسجل 8 أهداف، فيما حقق 5 بطولات في مسيرته، منها الدوري الإيطالي 3 مرات.

وتوج كوالياريلا بجائزة هداف الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، عندما سجل 26 هدفًا في ذلك الموسم.

ماذا يحتاج منتخب إيطاليا للتأهل إلى يورو 2024

ومن ناحية أخرى، اقترب منتخب إيطاليا، من حسم بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا يونيو المقبل، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية.

ولعب منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، مساء أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، لينعش آماله في التأهل إلى يورو 2024.

ويقع منتخب إيطاليا في المركز الثالث من المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2024، برصيد 13 نقطة حصدهم من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

ويحتاج المنتخب الإيطالي لنقطة وحيدة من أجل التأهل رسميًا إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك من خلال المواجهة المرتقبة أمام أوكرانيا.

ويمتلك منتخب أوكرانيا 13 نقطة ولكن يقع في المركز الثالث بفارق الأهداف عن إيطاليا، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل.

وفي حال حقق منتخب إيطاليا الفوز أو التعادل على حساب أوكرانيا، سيتأهل بشكل رسمي إلى يورو 2024.

وستقام مباراة إيطاليا ضد أوكرانيا يوم الإثنين المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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