الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تحت شعار "جيل بكرة" وبرعاية البنك المركزي المصري

بنك مصر ووزارة الرياضة يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حملة التوعية بالشمول المالي

بنك مصر ووزارة الرياضة
بنك مصر ووزارة الرياضة يوقعان بروتوكول تعاون، فيتو

وقع بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار "جيل بكرة" وذلك برعاية البنك المركزي المصري.

وشهد توقيع البروتوكول وزير الشباب والرياضة  أشرف صبحى، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر  محمد الإتربي، ووكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي شريف لقمان، وقد قام بالتوقيع عاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وقد حضر التوقيع هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وخالد بسيوني - مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ولفيف من قيادات بنك مصر والوزارة والبنك المركزي المصري.

Advertisements

وأكد الدكتور أشرف صبحي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، بالإضافة إلى كافة منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب خلال حملة "جيل بكرة" وذلك بنحو ٣٠٠ مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥ والتي تنفذها وحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة.

وأكد محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن البنك دائمًا ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية  وبخاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم.

وصرح شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي: بان توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها. كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك على الوصول إلى الشباب من خلال استغلال أوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على اهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم.

 وفي النهاية توجه بالشكر  "لوزير الشباب والرياضة" على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب، وأشار أيضا إلى زيادة نسب الشمول المالي علي مستوي الجمهورية والتي وصلت الى٦٧.٣% في يونيو ٢٠٢٣، فضلا عن الاهتمام بمحور التثقيف المالي، وتوجه بالشكر لاتحاد البنوك وبنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي" والمشاركة في حملات التوعية والشمول المالي بمراكز الشباب.

ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اتحاد البنوك ادارة بنك مصر البنك المركزى المصرى دكتور اشرف صبحي عاكف المغربي قيادات بنك مصر

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

أول تعاون بين رمضان ومحمد دياب، وبدء التحضيرات لتصوير مشاهد فيلم أسد أسود

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية