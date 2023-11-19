بنك مصر ووزارة الرياضة يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حملة التوعية بالشمول المالي

تحت شعار "جيل بكرة" وبرعاية البنك المركزي المصري

وقع بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار "جيل بكرة" وذلك برعاية البنك المركزي المصري.

وشهد توقيع البروتوكول وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، ووكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي شريف لقمان، وقد قام بالتوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وقد حضر التوقيع هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وخالد بسيوني - مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ولفيف من قيادات بنك مصر والوزارة والبنك المركزي المصري.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، بالإضافة إلى كافة منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب خلال حملة "جيل بكرة" وذلك بنحو ٣٠٠ مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥ والتي تنفذها وحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة.

وأكد محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن البنك دائمًا ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية وبخاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم.

وصرح شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي: بان توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها. كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك على الوصول إلى الشباب من خلال استغلال أوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على اهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم.

وفي النهاية توجه بالشكر "لوزير الشباب والرياضة" على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب، وأشار أيضا إلى زيادة نسب الشمول المالي علي مستوي الجمهورية والتي وصلت الى٦٧.٣% في يونيو ٢٠٢٣، فضلا عن الاهتمام بمحور التثقيف المالي، وتوجه بالشكر لاتحاد البنوك وبنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي" والمشاركة في حملات التوعية والشمول المالي بمراكز الشباب.

ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.