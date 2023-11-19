تعرف على المستندات المطلوبة بلجنة العجز المرضي لموظفي الحكومة بالمنيا

يقدم موقع فيتو خلال السطور التالية، الأوراق والمستندات المطلوبة بـ لجنة العجز المرضى لموظفي الحكومة بالمنيا، تلك الخدمة الذي يبحث عنها الكثير من أبناء محافظة عروس الصعيد.

8 مستندات ضرورية وجب حضورها عند التقدم إلى لجنة العجز المرضى خاصة لموظفي الحكومة داخل محافظة المنيا وهي:



مستندات مطلوبة بـ لجنة العجز المرضى لموظفي الحكومة بالمنيا



1. خطاب إحالة معتمد من جهة العمل يطلب عرض الحالة على لجنة العجز المرضى.

2. بيان حالة وظيفية يشتمل على الدرجة المالية للمريض.

3. بيان يوضح الإجازات المرضية التي تم منحها للمريض خلال الثلاث سنوات السابقة، بالإضافة إلى توفير صور معتمدة لتلك الإجازات.

4. إقرار من جهة العمل يفيد بأنه لم يتم تقديم طلب سابق للجنة العجز المرضى من قبل المريض.

5. إقرار موقع من المريض يفيد بأنه لم يتقدم سابقًا للجنة العجز المرضى.

6. التقارير الطبية الخاصة بحالة المريض أو نسخ معتمدة منها.

7. نموذج 103 مكرر تاريخ صورة حديثة للمريض، مختوم وموقع، ويحتوي على جميع البيانات المطلوبة من جهة العمل والتأمينات المرتبطة به.

8. صورة من الكشف الطبي عند دخول الخدمة، معتمدة.

Advertisements

تتم فترة تأدية الخدمة حتى الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالطلب.

أما بالنسبة لمكان تقديم الخدمة، فيجب توجهك إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحديدًا اللجنة الطبية العامة بالمنيا، وتقع في مبنى المبرة بشارع الجيش.

بالنسبة للرسوم المترتبة على الخدمة، فلم يتم ذكرها في الخبر الصحفي الذي وردته. يُفضل التواصل مع الجهة المعنية للاستفسار عن أي رسوم قد تكون مطبقة.

