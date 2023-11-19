إنجازات وسيرة ذاتية، حملة المرشح الرئاسي السيسي تحتفل بعيد ميلاده

احتفلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاد الرئيس السيسي وقالت: ومع عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر تحت قيادته إنجازات عديدةٍ في جميع القطاعات سواء داخليًا أو خارجيًا والمضي قدمًا في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة. إنجازات كبرى في جميع المجالات.

وأضافت: وصلنا إلى قرابة ١٥ ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية، تلك المشروعات القومية التي أصبحت صروح المجد لشعبنا الأبي، وأصبح الأشقاء والأصدقاء ينظرون لإنجازات التنمية المصرية في هذا الوقت القياسي باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وكل دولة في كل مكان.

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وتابعت: إن حجم هذه المشروعات التي تحققت في مصر كانت نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط دقيق لقيادة وطنية تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر.

كما نشرت الحملة السيرة الذاتية للمرشح عبد الفتاح السيسي

البيانات الشخصية

الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

تاريخ الميلاد: ١٩ / ١١ / ١٩٥٤.

محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أسرة مُكوَّنة من:

السيدة قرينته:

انتصار أحمد عامر

وثلاثة أبناء وابنة واحدة:

مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

محمــــود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

حســــــن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

آيـــــــــة عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

النشأة والتعليم

تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في الفترة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٨.

درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في الفترة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧١.

درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٤.

تخرَّج في الكلية الحربية (الدفعة ٦٩) في ١ أبريل عام ١٩٧٧.

التأهيل العسكري

تخرَّج في الكلية الحربية في ١ أبريل عام ١٩٧٧.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام ١٩٩٢.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ٢٠٠٣.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام ٢٠٠٦.

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

قائد لواء مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة ٢٠١٩ إلى سنة ٢٠٢٠.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط ٢٥ أبريل ١٩٨٢.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

نوط الخدمة الممتازة.

اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

اليوبيل الذهبي للثورة.

اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

ميدالية ٣٠ يونيو.

قلادة "الملك عبد العزيز آل سعود" ٨ أغسطس ٢٠١٤.

قلادة "مبارك الكبير" يناير ٢٠١٥.

وسام "الشيخ عيسى آل خليفة" البحريني مايو ٢٠١٧.

وسام "الاستحقاق الوطني" الغيني أبريل ٢٠١٩.

وسام "الاستحقاق الوطني" الإيفواري أبريل ٢٠١٩.

قلادة "السياحة العربية" يونيو ٢٠١٩.

وسام "صداقة الشعوب" البيلاروسي يونيو ٢٠١٩.

وسام "زايد" الإماراتي نوفمبر ٢٠١٩.

وسام "جوقة الشرف الوطني" ديسمبر ٢٠١٩.

وسام "سان جورج" الألماني ٢٦ يناير ٢٠٢٠.

درع "العمل التنموي العربي" ٧ أكتوبر ٢٠٢٠.

وسام "جراند كروس أوف ذا ريديمير" اليوناني نوفمبر ٢٠٢٠.

وسام "استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية" ٢٥ مايو ٢٠٢١.

وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ٢ يونيو ٢٠٢١.

وسام "جمهورية صربيا" ٢٠ يوليو ٢٠٢٢.

وسام "عُمان الأول" ٢١ مايو ٢٠٢٣.

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