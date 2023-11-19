بدء احتفالية شركة جيمناي إفريقيا بدعم من مؤسسة ساويرس (صور)

بدأت مساء اليوم الأحد 19-11-2023 احتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"

وتقام المسابقة النهائية "يوم العروض التقديمية" لأفضل 15 شركة ناشئة شاركت في النسخة الثانية من البرنامج، والتي يتم اختيار أفضل ثلاث شركات من خلالها، للفوز بجوائز مالية تقدر بإجمالي 150 ألف جنيه مصري.



أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه بدعم وتمويل من مؤسسة ساويرس، إلى تقديم دعم لـ رواد الأعمال من مختلف القطاعات في المناطق المهمشة، ومنحهم منصة لإطلاق أفكارهم في مجالات الأعمال المختلفة، خاصة ريادة الأعمال المجتمعية.

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كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة بداية من مرحلة النموذج الأولي مرورًا بمراحل النمو المختلفة عن طريق إتاحة فرص للتدريب والتمويل والتشبيك.



اختيار شركات من هذه المحافظات

وتم فتح باب التقدم للنسخة الثانية من البرنامج في أبريل من العام الجاري، حيث تم اختيار 60 شركة ناشئة، من 6 محافظات في صعيد مصر (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، للالتحاق بالبرنامج التدريبي المصمم، لتلبية احتياجات رواد الأعمال في محافظات صعيد مصر، والذي يتضمن ورش عمل وتدريبات متخصصة وجلسات توجيهية فردية وتشبيك وفرصة الدخول لشبكة جيمناي للخريجين.



مشروعات جديدة تؤهل شركات ناشئة

وتأهلت 15 شركة ناشئة بنهاية البرنامج التدريبي للمنافسة في المرحلة الأخيرة "يوم العروض التقديمية"، بناءًا على الجدارة في تقديم مشاريع متميزة ومبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي ومدروس، وقابلة للتنفيذ والتطور والنمو بشكل أسرع وبأسلوب علمي ممنهج.



انضمام هذه الشركات بالنسخة الثانية

كما ستشهد النسخة الثانية أيضا انضمام عدد من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى "مسرعة الأعمال" بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين.



النسخة الأولى قدمت الدعم لعدد 45 شركة

جدير بالذكر، أن النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، تأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.