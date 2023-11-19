غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية

انعقدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة البحيرة، برئاسة كامل غطاس السكرتير العام المساعد، بحضور أعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقي كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ.

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وذلك وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

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وذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس

حيث أكد السكرتير العام المساعد، خلال اجتماعه على قيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية، والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين .

كما شدد على المتابعة المستمرة،والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل، وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة محطات الصرف الصحي، والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.