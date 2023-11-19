الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه بحل مشاكل المواطنين

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال لقاؤه بالمواطنين، فيتو

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، فى ضوء اللوائح والقوانين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 حيث التقى المحافظ بالحاجة كريمة  "مسنة براشيم" بمركز أشمون تبلغ من العمر 96 عامًا تعاني من ظروف صحية وإجتماعية صعبة وتحتاج إلى رعاية خاصة، ووجه على الفور بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية تعينها على تلبية متطلبات الحياة المعيشية، جاء ذلك في استجابة فورية من محافظ المنوفية لمناشدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى المواطنين

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام  بفحص شكاوى عدد من المواطنين وإجراء المعاينات العاجلة لاتخاذ الحلول الفورية حيالها، حيث تنوعت ما بين مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يتضرر من تعنت أحد مسئولى الوحدة المحلية بفيشا الكبرى من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة تعدى بالبناء المخالف مما ألحق الضرر عليه.

 وكذا فحص شكوى معلم بناحية كفر الباجور للدراسة والعرض عليه، فضلا عن بحث شكوى مواطن من ناحية  النعناعيه بأشمون يتضرر من رفض طلبه بإنهاء إجراءات تقنين لقطعة أرض أملاك دولة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة.

هذا وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة بمخاطبة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لبحث شكوى مواطن من ناحية كمشوش بمنوف يفيد بتعدى أحد المواطنين على أملاك الري لإتخاذ اللازم والعرض عليه، فيما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمراني بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لدراسة شكوى مواطن من ناحية عرب الرمل بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء الخاصة به وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم حفاظًا على حقوقهم.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية شكاوى المواطنين فيشا الكبرى اخبار المنوفية

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