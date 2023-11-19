الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 83 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في مركزين بالمنيا

حملة إشغالات المنيا،
حملة إشغالات المنيا، فيتو

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال للمحال التجارية والمقاهي المخالفة بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين بأحياء مدينة المنيا.

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وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، حيث تم تحرير 73 محضر إشغال طريق بـ “شارع بورسعيد“، منها 11 محضر إشغال، و62 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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