الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

عرض عاطلين على الطب الشرعي بحوزتهما 300 طربة حشيش في الإسكندرية

مواد مخدرة،فيتو
مواد مخدرة،فيتو

أمرت نيابة العطارين، بعرض “عاطلين” اثنين من العناصر الإجرامية عثر بحوزتهم على 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه، علي مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

 

 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد رصدت نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام -  مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريبًا). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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اسكندرية أجهزة الأمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القيمة المالية للمواد المخدرة

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