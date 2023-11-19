الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

أسلحة منتخب سيراليون قبل مواجهة الفراعنة اليوم

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويتسلح منتخب سيرليون بعدد من اللاعبين البارزين قبل مواجهة الفراعنة ولعل أبرزها المدافع عثمان كاكاي، قائد الخط الخلفي للمنتخب السيراليوني، الذي يعتبر على رأس العناصر الهامة التي يعتمد عليها المدرب أميدو كريم بصفة أساسية.

ويتميز منتخب سيرليون  بالخط الهجومي حيث يتواجد عثمان مورساي الجناح الأيمن المحترف في صفوف نادي أيل ليماسول القبرصي، صاحب الأصول السويدية، بالإضافة إلى أغسطس كارجبو الجناح الأيسر الشاب، لاعب فريق تشيزينا الإيطالي.

ويقود خط الهجوم، الحاج كامارا لاعب نادي راندرز الدنماركي، الذي يلعب مع منتخب سيراليون منذ عام 2012، ورغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة لكنه عاد لقيادة هجوم منتخب بلاده مؤخرًا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

 تقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد 19 نوفمبر، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

تذاع مباراة منتخب مصر أمام سيراليون على شبكة قنوات بي إن سبورت، بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر، عبر القناة المفتوحة على القمر الصناعي المصري النايل سات، لا عبر قنوات بي إن سبورت، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت، على التردد الأرضي.

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تردد قناة OnTime Sports 1

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12765.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 4/3.

منتخب سيراليون لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

 حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

سوبر هاتريك محمد صلاح

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

محمد صلاح يتخطى أبو تريكة

ونجح محمد صلاح في تخطي عدد أهداف محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم، حيث بات صلاح يتصدر قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، وخلفه أبو تريكة برصيد 14 هدفًا.

فيما واصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، حيث وصل رصيد صلاح إلى 53 هدفا.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

وأحرز محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة النيجر الودية في سبتمبر 2022.

كما تعد مباراة جيبوتي هي المرة الثامنة التي يسجل فيها محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة، بعد مباريات النيجر (مرتان)، وجزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي (هاتريك)، وتوجو.

كما كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر بعد 4 مباريات، أمام كل من غينيا، وتونس، وزامبيا، والجزائر، حيث كان آخر هدف دولي له أمام مالاوي في مارس 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون. 

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