التحالف الوطني ينظم مؤتمرا حاشدا بالأقصر لدعم المرشح الرئاسي السيسي

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الساعات الماضية، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الأقصر؛ وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".

وتم استعراض عدد من الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير على مستوى عدٍد من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالإضافة لحث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

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وجاء ذلك بحضور الآلاف من أهالي محافظة الأقصر وعدد من قادة الرأي من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة.

يُذكر أن مؤتمر الأقصر هو المؤتمر السابع، والذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" الحاشدة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم و تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة وتشجيع المواطنين وحثهم علي المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية.

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