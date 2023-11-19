الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

غلق وتشميع 6 منشآت طبية وإنذار 5 آخرين خلال حملة بطهطا والمنشاة بسوهاج (صور)

غلق وتشميع 6 منشآت
غلق وتشميع 6 منشآت طبية، فيتو

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية  الصحة بسوهاج برئاسة  الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر  عدة  حملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة ومراجعة التراخيص لتلك المنشآت وضبط العمل بها ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين وفي إطار  المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة 

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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 حيث قام فريق من إدارة العلاج الحربشن حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركزي طهطا والمنشاه والتي أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت طبيه خاصة بالمركزين وتضمنت الإغلاقات  مركزين للحضانات ومركزين  لجراحة النساء والتوليد عيادة أطفال ومعمل وشملت  المخالفات التي رصدتها المخالفات عدم استيفاء شروط الترخيص وعدم إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوي

مما يشكل خطرًا علي صحة المرضي وكذلك انذار 5 منشآت أخري وتضمنت ايضًا مركزين للحضانات وعيادة أسنان وعيادة باطنة وغدد صماء ومركز للبصريات.
 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ابوهاشم أن الحملات ستشمل جميع مراكز المحافظة وفق خطة مديرية الصحة والتي ناقشها خلال إجتماعه  بإدارة العلاج الحر الأسبوع الماضي وبدأت  فورًا في تنفيذها وذلك لضبط المخالفين ولضمان وصول خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين علي المنشأت الطبية الخاصة بالمحافظة

 

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