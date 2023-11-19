الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

موقف هالاند من اللحاق بقمة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

أثار الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، الجدل حول إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند عانى من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو، لذا تم استبعاده من المباراة التالية أمام اسكتلندا.

موقف هالاند من اللحاق بمباراة ليفربول 

وأثار طبيب منتخب النرويج القلق حول مشاركة هالاند أمام ليفربول، بعد أن صرح، قائلا: "يعاني اللاعب من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء".

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وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، عبر حسابه على "إكس": "إصابة إيرلينج هالاند ليست خطيرة وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي ضد ليفربول".

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع السيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام ريال مدريد 

أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تتحدث عن مصيره
وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "إيرلينج سيد مصيره دائما".

وأضافت عبر شبكة "ريليفو": "سيفعل هالاند دائما ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

وقالت "بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه".

 

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