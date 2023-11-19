زراعة 114 شجرة مثمرة في مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز رئيس مركز مطاي، إنه جاري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة عدد 64 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي وقص وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري.
كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، إلى جانب زراعة عدد 50 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمدخل الجنوبي للمدينة، كما تم قص وتهذيب الأشجار الموجودة بالمدخل الشمالي للمدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.
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