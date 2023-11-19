الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تموين المنيا: 257 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 257 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 257 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها 190 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - ناقص الوزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع)، 67 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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