تمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا بالبحيرة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع البحيرة، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ 4 دورات تدريبية بمركزي إيتاي البارود، والدلنجات، وقد استهدفت تلك الندوات 140 سيدة.

حيث تهدف تلك الدورات، إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات، منها كيفية إعداد الموزان الشخصية، ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة، ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب، واحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى الأسواق.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.