الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا بالبحيرة

فعالية المجلس القومي
فعالية المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، فيتو

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع البحيرة، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ 4 دورات تدريبية بمركزي إيتاي البارود، والدلنجات، وقد استهدفت تلك الندوات 140 سيدة.

حيث تهدف تلك الدورات، إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات، منها كيفية إعداد الموزان الشخصية، ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة، ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب، واحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

Advertisements

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى الأسواق. 

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة المجلس القومي المرأة برنامج

الأكثر قراءة

النيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية حفل المنصورية

المقابر تكشف كذب جيش الاحتلال، مسؤول عسكري يؤكد دفن جثث 50 جنديا خلال يومين

بعد إعلان جيش الاحتلال السيطرة عليه، أبرز المعلومات عن ميناء غزة وسر عدم اهتمام المقاومة بتصريحات إسرائيل حوله

الأهلي ينهي اتفاقه بشأن تجديد عقد السولية وعلي معلول

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي ينخفض جنيهين في سوق العبور

يستحقون حياة أفضل، علي فرج بطل الإسكواش يدعم الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية (صور)

الاستماع للشهود بواقعة سيدة اعتدى عليها 3 أشخاص بعين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بأكثر من 1300 مجزرة.. إحصائيات مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية