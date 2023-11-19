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رياضة

مدرب سيراليون، قصة 8 سنوات قضاها أميدو كريم في الملاعب المصرية

أميدو كريم مدرب سيراليون،
أميدو كريم مدرب سيراليون، فيتو

مصر ضد سيراليون، يمتلك أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون خبرة كبيرة بالكرة المصرية خاصة بعدما قضى 8 سنوات لاعبا في الدوري المصري.

ولعب أميدو كريم في الدوري المصري الممتاز بداية من موسم 1994-1995، عندما انضم لصفوف فريق جمهورية شبين، قبل انتقاله لصفوف غزل السويس موسم 1997-1998 وحتى اعتزاله في 2002.

وتألق أميدو كريم مع أندية الدوري المصري ونجح في هز شباك قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

واتجه أميدو كريم بعد اعتزاله للعمل في المجال التدريبي وعمل كمدرب مساعد لمنتخب سيراليون، قبل أن يتولى منصب المدير الفني منذ أكتوبر الماضي.

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ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد 19 نوفمبر، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

تاريخ مواجهات مصر وسيراليون 

والتقى منتخب مصر مع نظيره السيراليوني في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب أفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة الأولى وقبل الجولة الثانية.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا علي جيبوتي 6-0، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم، فيما تعادل إثيوبيا مع سيراليون سلبيا، وبوركينا فاسو مع غينيا بيساو 1-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قبل الجولة الثانية

1- مصر  3 نقاط

2- غينيا بيساو نقطة واحدة

3- بوركينا فاسو  نقطة واحدة

4- سيراليون نقطة واحدة

5- إثيوبيا  نقطة واحدة

6- جيبوتي  بلا نقاط

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