وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما، وفي إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة " جريفولز الأسبانية " الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا واشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعي الذي يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 اضطرابات النزيف الذاتى (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

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وجارى حاليًا إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز ايجيبت" والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالي 20 مركزا على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

فيما أكد اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس مجلس إدارة "جريفولز ايجيبت" بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتي تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر، علمًا بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.