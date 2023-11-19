الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

الأدوية المشتقة من
الأدوية المشتقة من البلازما المصرية، فيتو

استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما، وفي إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة " جريفولز الأسبانية " الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا واشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعي الذي يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 اضطرابات النزيف الذاتى (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

Advertisements

وجارى حاليًا إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز ايجيبت" والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالي 20 مركزا على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

فيما أكد اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس مجلس إدارة "جريفولز ايجيبت" بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتي تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر، علمًا بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاكتفاء الذاتي الخدمة الوطنية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

مواد متعلقة

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تنظم المؤتمر السنوي للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا فى منافسات القوس والسهم

القوات المسلحة تنظم مؤتمر الجراحات الدقيقة في المسالك البولية

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات سقوط طائرة بدون طيار على نويبع وطابا

المتحدث العسكري: طائرة بدون طيار مجهولة الهوية وراء حادث طابا

القوات البحرية تستقبل قائدي أطلانطا وحارس البحر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين للعاصمة الإدارية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر سبتمبر‎

الأكثر قراءة

الانفلات الأمني في ليبيريا أزمة كبرى تواجه منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات المونديال

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

دوري أبطال إفريقيا، التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما

ضابط احتياط بجيش الاحتلال يكشف انهيار إسرائيل من الداخل، وسر نجاح طوفان الأقصى

غدا، حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع بالنادي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية