أهلي 2003 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلي 2003، يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد خارج ملعبه مع القناة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

الأهلي 2003 يواجه القناة

يدخل أهلي ٢٠٠٣ المباراة وفي رصيده ٢٤ نقطة، بعدما فاز في ٨ مباريات وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

Advertisements

الجهاز الفني لفريق أهلي 2003

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

أهلي 2006 يفوز على مدينة نصر

من ناحية أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق مدينة نصر، بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق محمد رضا (٤ أهداف) وعزت منصور وأمير علاء ومازن أحمد وفارس الشافعي ورمزي يونس ويوسف حلمي وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم، بواقع ٣ أهداف في الشوط الأول و٨ أهداف خلال الشوط الثاني.

وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - محمد رضا - عزت منصور - يوسف الجندي.

الهجوم: أمير علاء.

وشارك آدم سمير بدلًا من يوسف الجندي، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ورمزي يونس بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف حلمي بدلًا من مازن أحمد، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا.

بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.