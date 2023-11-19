تواصل مؤتمرات الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي

استكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

نستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمر جماهيري حاشد بمركز طامية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

- كما نظمت أمانة محافظة الفيوم تنظم مؤتمر جماهيري بمركز إطسا بقرية قصر الباسل لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

- نظمت أمانة محافظة الدقهلية لقاء جماهيري بمركز ميت غمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة محافظة أسوان مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

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حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

-نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمدينة رأس غارب.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الاسماعيلية ندوة مع قيادات المراة بالمحافظة للتوعية بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- نظمت امانة التحالف محافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور الآلاف من المواطنين من جميع مدن وقرى الأقصر.

- نظمت امانة التحالف الوطني بمحافظة البحيرة لقاء مع المواطنين بمركز المحمودية للتوعية بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

أطلق حزب الإصلاح والنهضة حملة "مصر تختار الرئيس" بمنطقة حلوان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- أطلقت حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة بورسعيد مبادرة "مصر تختار الرئيس" لتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- نظم حزب الإصلاح والنهضة مبادرة "مصر تختار الرئيس" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الحرية المصري

- نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة قنا أول مؤتمر نسائي حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

- نظمت أمانة محافظة القليوبية مؤتمر جماهيري حاشد بناحية كفر منصور مركز طوخ بمشاركة حوالي ٤٠٠ شخص من أبناء القرية لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

- نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، لقاء جماهيري مع عدد من اهالى وعائلات قرية المنوات بمركز أبو النمرس بالجيزة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

نظمت النقابة مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة المنوفية بمشاركة الآلاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب الجيل الديمقراطي

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وموافقته الكاملة علي كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

التيار الإصلاحي الحر

نظم التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب "مصر القومى، الإصلاح والنهضة، الأتحاد" بمحافظة الدقهلية مركز طلخا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

نقابة التطبيقين

نظمت نقابة التطبيقيين مؤتمر حاشد لدعم وتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

النقابة العامة للمهن الرياضية

نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية ندوة توعوية علي هامش المؤتمر الدولي الرياضة طريق للسلام بين الشعوب لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتفويضه لاتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

حزب المؤتمر

نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج مؤتمر جماهيري حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

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