التضامن تواصل صرف معاشات نوفمبر للمتخلفين بالزيادات الجديدة

وزارة التضامن الاجتماعي، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف معاشات جميع المتأخرين في صرف معاشتهم بالزيادة الجديدة في المواعيد المحددة من بداية شهر نوفمبر وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وفروعه.

معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

ميعاد زيادة المعاشات، وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادة الجديدة في المعاشات ستصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري نوفمبر وأكتوبر معًا مع صرف معاشات نوفمبر.

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حقيقة زيادة معاشات أكتوبر 300 جنيه

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًّا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصر 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

القباج توجه ببدء صرف زيادات تكافل وكرامة

وفي وقت سابق ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاح سيادته لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25%، والتي أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضي لمستفيدي الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.