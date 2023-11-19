استعجال تحريات تاجر غسل 8 ملايين حصيلة تجميع بطاقات ائتمانية

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني وشراء بضائع من الخارج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

Advertisements

بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.