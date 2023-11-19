استعجال التقرير المروري لصيني لقى مصرعه في حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري الخاص بواقعة مصرع بمواطن أجنبي الجنسية "صيني" نتيجة اصطدام سيارة به بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور تم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا، من شرطة النجدة؛ مفاده مصرع شخص أجنبي (صيني) الجنسية بعد أن صدمته سيارة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين العثور على جثة شخص صيني الجنسية به بعض الكدمات والجروح نتيجة اصطدامه بالسيارة.

Advertisements

-إعلانات-

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى لحين العرض على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما به من إصابات.