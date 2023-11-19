غدا، حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع بالنادي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اجتماعا غدا الإثنين بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة ملف تشكيل الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي والإعلان عنها وبعض الأمور الأخرى بالنادي.

وخاض محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادين استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى الثنائي بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، باستخدام "قناع التدريب الأوكسجيني " تم استقدامه لخوض المران بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وعقب ذلك أدى الثنائي مجموعة من التدريبات الخفيفة بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

أوضح علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق أن الهدف من استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني"، تقليل نسبة الأوكسجين أثناء المران، بهدف زيادة التحمل الدوري التنفسي، كما يعتبر التدريب بهذا القناع بمثابة تدريب في المرتفعات والمناطق ذات الضغط المرتفع.

وأكد مخطط الأحمال أن استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" مع محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري خلال التدريبات التأهيلية الخاصة بهما اليوم، جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، نظرا لأن الثنائي في المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي للثنائي خاصة في ظل غيابهما منذ فترة عن المشاركة، مشددا أن هذا الأمر يتم عمله في جميع الحالات المشابهة، بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران الذي أقيم عصر أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مقر النادي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة، نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدًا الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

الزمالك يصعد ثنائي 2005 للفريق الأول

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد الثنائي هشام فؤاد ومحمد إبراهيم لاعبا فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، بالإضافة إلى تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق، المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي.

ويجيد هشام فؤاد اللعب في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد إبراهيم كظهير أيمن، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.