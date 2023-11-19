الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

للمصريين المقيمين بالخارج، كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

 أكد الدكتور أحمد محمد القرماني، أستاذ القانون، أن القانون رقم 22 لعام 2014 المادة 29 أعطت الحق للمصريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم سواء في الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الانتخابات.

 

الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر

وأشار القرماني إلى أنه يمكن للمصريين بالخارج الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ميسرة لكل مواطن لكي يستعلم عن المقر الانتخابي الخاص به.

مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر

وتابع أستاذ القانون أن اللجان الانتخابية خارج مصر مفتوحة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء حسب توقيت دولة المقر.

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 إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج

وأوضح الدكتور أحمد القرماني أن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر هي نفس الإجراءات التي تتم بالداخل حيث يستعلم المواطن عن مقر لجنته الانتخابية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يتم سحب استمارة أثناء دخول اللجنة، وبعدها يستعلم عن الرقم الخاص بالناخب، ثم يتم التصويت، ثم يطوي الناخب الورقة الانتخابية ويضعها في الصندوق.

ولمن لا يحتفظ ببطاقة الرقم القومي من المصريين المقيمين بالخارج، أكد أستاذ القانون أنه يمكن استبدال البطاقة بجواز سفر ساري المفعول، وإذا كان المصري بالخارج يحتفظ ببطاقة رقم قومي غير سارية التاريخ فيمكن استخدامها أيضا في التصويت، مشددا على أن وجود بطاقة رقم قومي أو جواز سفر شرط أساسي في عملية التصويت الانتخابي.

وأوضح أستاذ القانون أنه لايجوز للمصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة سواء داخل مصر أو خارجها.

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