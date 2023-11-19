وزارة العمل: حصر جديد لعمالة غير منتظمة بمشروعات أسوان

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة أسوان شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوزارة الدفاع.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية..

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وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحات وزير العمل للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

مديرية العمل أسوان

وأفاد فوزي صابر مدير مديرية العمل اسوان أنه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة، ومدير مكتب عمل أسوان، وباحثين بإدارة العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين في عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم..

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية في مجال تنظيم الأسرة وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان" المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك لعدد 18 من العاملين بشركة الطحان جولدن داتس بالخارجة بالوادى الجديد، فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني..

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشآت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، وأهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة وأسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضي قدمًا نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة..

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، انه نجحت جهود مكتب تشغيل الخارجة التابع للمديرية في تنظيم الندوة التثقيفية، والتي بدأتها المديرية ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ومؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات..

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