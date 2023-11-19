الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

بالأسماء، إصابة 17 مواطنا في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

حادث ميكروباص، فيتو
حادث ميكروباص، فيتو

أصيب ١٧ مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة فرع ٤ على طريق أبو المطامير في محافظة البحيرة وتم تحويل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأخطرت الأجهزة المعنية بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز أبو المطامير مما أسفر عن إصابة ١٧ مواطنا المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين في الحادث هم كلا من ' مم ٤٤ سنة انثى كدمات متفرقة بالجسم، جاري تحت الفحص و.ح ٤٥سنة ذكر وكدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص وف.ن ١٦ سنة ذكر كدمات متفرقة بالجسم  ،تحت الفحص وك.ر ٤٠ سنه انثى  كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص وع.م ١٣ سنة ذكر  كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص ور.ف ١٨سنة ذكر، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص وف.ح  ٥٠سنة انثى  كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص.

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بالإضافة إلى إصابة " ا.ج ٤٠سنه ذكر كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص وه.ع٢٣ سنة انثى كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص وم.ع ١٩سنة ذكر كدمات  متفرقة بالجسم تحت الفحص وم.ح   ١٩  سنه ذكر كدمات متفرقه بالجسم،تحت الفحص وف.ج  ١٨ سنه انثى كدمات  متفرقة بالجسم، تحت الفحص

كما أصيب " ج.م  ١٩ سنة انثى كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص، وع.م ١٩ سنة ذكر كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص وم.م ١٦سنة ذكر كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص وع.ع ١٥ سنة ذكر كدمات وسحجات بالجسم تحت الفحص وشخص مجهول الهوية غيبوبة تامة تحت الفحص.

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