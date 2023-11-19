الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

مكاسب بمليوني جنيه في 4 ساعات، أقوال طلاب حفل فيلا المنصورية في تحقيقات النيابة

حفل المنصورية، فيتو
حفل المنصورية، فيتو

تنظر محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.

أقوال الطلاب عن حادث حفل المنصورية

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت، بأن الطلاب حققوا مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة، وأن عدد المنظمين للحفل 7 طلاب، ودعا لها اثنان من زملائهم، دورهم اقتصر على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

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وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

الاتهامات الموجهة باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين أحمد.ف، سعيد ف، محمد ع، إسلام س، ياسر س، محمد.ع، مسعد.ع، أشرف.ع، عطية.أ، أنور.ع، محمد.ف، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

إنكار المتهمين في التحقيقات للتهم المنسوبة إليهم 

وخلال التحقيقات أنكر المتهمون تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل، وباقي التهم المنسوبة إليهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوةً على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وأضافت التحقيقات أن الفيديوهات المضبوطة جاءت جميعها لأشخاص مُجهلة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين عدا المتهم محمد.ع، الذي شهد مجري التحريات أنه الشخص الظاهر بأحد تلك المقاطع، وبمواجهة المتهم محمد.ع بما شهد به مجري التحريات من ظهوره بمقطع فيديو يحمل الشوم، والتعدي على سيارة يخرج من مستقليها أصوات صراخ أنكر.

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محكمة الجيزة حفل المنصورية اخبار الحوادث

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