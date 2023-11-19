الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، زى النهارده الأهلى يفوز على الزمالك بثنائية

الأهلى والزمالك،
الأهلى والزمالك، فيتو

الدوري المصري، زى النهارده في التاسع عشر من شهر نوفمبر من العام 1954 فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

 

 

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 126 مباراة حيث فاز الأهلي بـ49 مباراة مقابل 27 للزمالك وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة

 

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ولعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 32 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل في 11 انتصارا  للفارس الأبيض وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

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مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي

وتقابل المارد الأحمر مع الفارس الأبيض في كأس السوبر المحلي في 8 مرات حيث فاز الأهلي في 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السلطان حسين

ولعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس السلطان حسين 6 مباريات حيث فاز الأهلي في لقاء وحيد، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة

42 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، حيث فاز الأهلي في 21 لقاء، بينما فاز الزمالك في 9 مواجهات، والتعادل سيطر على 12 مباراة.

مواجهات الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر الأفريقى

كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

3 مدربين دربوا الأهلي والزمالك كالتالي: 

 

1- المصري محمود الجوهري

تولى الجنرال الراحل محمود الجوهري تدريب النادي الأهلي في عام 1982 ونجح في قيادة المارد الأحمر إلى تحقيق أول ألقابه الأفريقية في دورى الأبطال عام 1982 قبل أن ينجح بعدها في قيادة الزمالك إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1993 ليكون الجنرال محمود الجوهري المدرب المصري الوحيد الذي تولى تدريب القطبين وتوج معهم بالبطولة الأفريقية.

 

2-  الألماني راينر هولمان

وتولى المدرب الألماني راينر هولمان تدريب القلعة الحمراء في عام 1996 ونجح في قيادة الفريق الأحمر إلى الحصول على بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر قبل أن يعود المدرب الألمانى الى مصر مرة أخرى عبر بوابة نادى الزمالك فى عام 2008 ويرحل بعد شهور قليلة بسبب تراجع نتائجه دون أن يحقق أى بطولة مع الفريق الأبيض.

 

3-الفرنسى باتريس كارتيرون

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب القلعة الحمراء في عام 2018 لكنه رحل بعد خسارته في نهائي دوري ابطال افريقيا فى ذات العام أمام الترجي التونسي بمجموع المباراتين بنتيجة 3/4 ليعود المدرب الفرنسي مرة أخرى إلى مصر ولكن كمدرب للفريق الأبيض وفاز معه ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي فى موسم 2019-2020 إلى جانب بطولة الدوري الممتاز.

 

 

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