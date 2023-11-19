دوري أبطال أفريقيا، قياسات بدنية للاعبي الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، يخضع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقياسات بدنية اليوم الأحد على هامش مران الفريق الذي يقام اليوم استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر قد قرر خضوع لاعبى الفريق لبعض لقياسات بدنية على هامش مران الفريق الأول عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

كما يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم وذلك من أجل ترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل أفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.