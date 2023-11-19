تأجيل عرض فيلم "سنة أولى خطف" بسبب بيومي فؤاد

قررت الشركة المنتجة لفيلم "سنة أولى خطف" تأجيل عرض الفيلم الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد، بعدما كانت تتجه الشركة لطرحه في السينمات في نهاية ديسمبر المقبل.

وجاء قرار صناع الفيلم بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له بيومي فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي وشن حملات جماهيرية لمقاطعته ومقاطعة أعماله على خلفية هجومه على زميله محمد سلام.

وكان بيومي فؤاد هاجم محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في مسرحية “زواج اصطناعي” التي يشارك فيها معه، بسبب عدم قدرة الأول على تقديم عمل كوميدي في ظل ما يتعرض له أهل فلسطين من مجازر على يد جيش الاحتلال الصهيوني، مما جعل الجمهور يهاجم بيومي فؤاد بضراوة مما جعله يقوم بإغلاق صفحته الرسمية على فيس بوك.

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فيلم سنة أولى خطف

وكانت الشركة المنتجة لفيلم سنة أولى خطف طرحت البوستر الدعائى الرسمى للعمل منذ أيام، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر أبطال العمل وهم بيومى فؤاد ومى كساب وأحمد فتحى وياسر الطوبجى وبصحبتهم 5 أطفال لاسيما أن العمل يناقش قضايا لها علاقة بالأسرة والأطفال.

قصة فيلم سنة أولى خطف

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعى، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.