نظر الطعن باستبعاد المندوه من رئاسة صندوق الزمالك، اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من رفعت المهندس المحامي، وكيلا عن كريم عادل عضو نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف قرار تعيين حسام المندوه من رئاسة الصندوق، وعزله من منصبه.

حمل الطعن رقم ٨٨٠١ لسنة ٧٨ قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية.

إثبات ترك الخصومة في الاستشكال

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في حكم لها قبل الانتخابات بإثبات ترك الخصومة في الاستشكال المقام من حسام المندوه المرشح على انتخابات نادى الزمالك، على حكم القضاء الإدارى باستبعاده من الانتخابات التي اجريت الشهر الماضي، وفازت بها القائمة الموحدة.

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نادي الزمالك

وكانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص قد قضت، قبل الانتخابات، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، بسبب عضوية مجلس النواب لهيئة مفوضي الدولة.

حمل الطعن رقم ١٤٥٢ / ٧٠، واختصم مدير نادي الزمالك.

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