رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار

تفقد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال تطهير صفايات المطر بنطاق المدينة وبيارات الصرف الصحي، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لتصريف مياه الأمطار.

ووجه "كجك" باستمرار أعمال تطهير جميع صفايات الامطار بجميع شوارع المدينة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس.

استمرار صيانة أعمدة الإنارة

وشدد رئيس المدينة على استمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات الصرف الصحي.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن منخفضا جويا متمركزا على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

