الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار

استعدادات للشتاء
استعدادات للشتاء بدمنهور، فيتو

تفقد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال تطهير صفايات المطر بنطاق المدينة وبيارات الصرف الصحي، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لتصريف مياه الأمطار.

ووجه "كجك" باستمرار أعمال تطهير جميع صفايات الامطار بجميع شوارع المدينة، كما كلف  رؤساء الوحدات المحلية القروية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس.

 استمرار صيانة أعمدة الإنارة

وشدد رئيس المدينة على استمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات الصرف الصحي.

Advertisements

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن منخفضا جويا متمركزا على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استعداد الشتاء دمنهور البحيرة مطر محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور بيارات الصرف الصحي مياه الأمطار الوحدات المحلية القروية

مواد متعلقة

إزالة 265 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمنهور بالبحيرة

رفع 1263 حالة إشغال طريق مخالف بمركزي دمنهور وكفر الدوار في البحيرة

الأكثر قراءة

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

مبابي يصل للهدف 300 بعد هاتريك منتخب فرنسا

بزيادة 33 جنيهًا، هذه الأسعار الجديدة للزيت والسمن الصناعي في الأسواق

طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنين

سيناتور أمريكي يضع 6 شروط لمساعدة إسرائيل في حربها على حماس

ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و253 تاجر مخدرات

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية