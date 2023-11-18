السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير ٢٩ محضرا تموينيا وغلق مخبزين خلال حملات في ٣ مراكز بالبحيرة

حملة على مخابز البحيرة،
حملة على مخابز البحيرة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية علي المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
 

أسفرت الحملة بمركز دمنهور عن تحرير 14 محضرًا متنوعين فى مجال المخابز، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، ضبط مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على الدقيق واتخاذ اللازم قانونًا، وضبط مخبزين قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وتحرير 5 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.
 

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كما تم بمركزي كوم حمادة ووادي النطرون، تحرير 15 محضرًا متنوعين في مجال المخابز منهم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 جرامًا للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور مع توفير الخبز للمواطنين، وضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجارٍ مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه وقت التوقف، وتحرير 5 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

 

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مخابز تموين محاضر دمنهور كوم حمادة

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